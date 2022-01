Lutador de MMA desaparecido há dois anos encontrado por homem que procurava veados

A última vez que David Koenig havia dado sinais de vida havia sido a 8 de fevereiro de 2020 e a família já pensava que nunca mais fosse encontrado, com ou sem vida. Na última semana, os restos mortais do antigo lutador de MMA foram encontrados casualmente por um homem que procurava chifres de veado num bosque no Missouri, nos Estados Unidos.Os investigadores encarregues do caso encontraram pertences de David Koenig junto ao local e continuam a investigar o caso mas garantem que a morte não parece ter resultado de um suicídio nem sequer um homicídio.A mãe de David, Tracy Koenig, revelou que o filho, que teria hoje 27 anos, lutou "contra vícios durante muitos anos". "Ele viveu a vida como uma estrela de rock e era amigo de toda a gente. Era o miúdo que tu encontras uma vez e nunca mais te esqueces dele. Era uma pessoa incrível com tanto para dar. Estou incrivelmente orgulhosa por dizer que é meu filho", revelou em declarações citadas pela CNN.