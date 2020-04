Lutadora de MMA espanca homem que a assediou e arrepende-se... de não ter batido mais

A brasileira Maria Ribeiro, mais conhecida no MMA como 'Mulher Maravilha', não deixou os seus créditos por mãos alheias e espancou um 'stalker', que passou pela lutadora no passado domingo, quando saía de casa para ir ao supermercardo, em Sinop, no Estado de Mato Grosso. O homem passou de bicicleta pela lutadora, assim como da respetiva cunhada e amiga, com o órgão genital de fora e a masturbar-se. A cena revoltou Maria Ribeiro, lutadora profissional de MMA desde 2016, que partiu no encalço do indivíduo.





"Ele passou a masturbar-se. Chamei-lhe todos os nomes e entrei no carro para o perseguir até ao final do bairro. Quando o encontrei, desci descalça do carro e comecei a correr atrás deles. Dei dois 'tapas' na cara dele, foi de soco, cruzado no queixo até ele cair. Fui para cima dele... ele só me chamada de doida", recordou a lutadora brasileira. "Eu estava transtornada. Foi uma coisa que nunca imaginei passar na vida. Quando ele estava no chão só pensava: "Vou partir-lhe o braço.". Mas as pessoas seguraram-me, disseram-me que ia perder a razão e não deixaram chegar tão longe. Ele ficou com sangue na boca... Arrependo-me de não lhe ter batido tanto quanto poderia", frisou a atleta, ao site Combate.com.A Polícia Militar deteve o indivíduo mas, na passada 2ª feira, o homem foi solto. "Fui à delegacia para ver se podia fazer algo mais para o manter preso mas ele já foi solto. Se eu soubesse que ia ser solto, tinha-o espancado para ele nem conseguir andar. Essas pessoas dão nojo porque é assim que começa. É o primeiro estágio de um violador".