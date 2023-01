Lutadora de MMA morre aos 18 anos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angela Lee Pucci (@angelaleemma)

Victoria Lee, jovem considerada um prodígio das artes marciais mistas (MMA), morreu aos 18 anos. A notícia foi avançada pela irmã nas redes sociais, sem no entanto avançar as causas do falecimento (só agora revelado), que terá acontecido a 26 de dezembro."A 26 de dezembro de 2022 a nossa família passou por algo que nenhuma outra família devia passar... É incrível dizer isto.... A nossa Victoria morreu", escreveu Angela, a irmã.A norte-americana somava três triunfos nos três combates que realizou e a última vez que tinha estado na 'jaula' fora a setembro de 2021, frente a Victoria Souza, um duelo que ganhou com um KO técnico, ao segundo assalto.