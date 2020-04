MMA faz o seu caminho em Portugal: cresce número de escolas

Passaram quatro anos desde a morte de João Carvalho, lutador português de MMA (Artes Marciais Mistas), que faleceu dois dias depois de participar no ‘Total Extreme Fightng’, frente a Charlie Ward, num combate disputado em Dublin, a capital da Irlanda. João Carvalho sentiu-se mal após a luta e acabou por ser internado, tendo acabado por falecer. A perda foi notícia em Portugal, mas logo na altura, vários testemunhos de lutadores nacionais deram conta que ninguém pretendia abandonar a competição e a verdade é que, desde então, foram dados passos importantes para a consolidação da modalidade em Portugal, nomeadamente, o reconhecimento desta no seio da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras.





De acordo com Luís Barneto, da Comissão Atlética Portuguesa de MMA, a morte do lutador português gerou um alerta e a própria Assembleia da República procurou conhecer mais sobre o assunto, que foi discutido na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, onde os argumentos apresentados pelos envolvidos no MMA convenceram os responsáveis políticos que a proibição seria um caminho errado, pois "as pessoas iriam lá fora continuar a competir". Então, optou-se pela legalização, com um conjunto de regras a cumprir, maioritariamente para garantir a saúde dos atletas. "Agora, são feitos exames e análises se sangue antes dos combates, ao HIV, hepatite, de forma a prevenir que em caso de transmissão de sangue, ninguém seja contaminado. O ano passado fizemos 10 eventos, todos homologados pela Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, nos quais todos os atletas tinham seguro e tinham feito exames antes de competir", conta Barneto a Record, que dá conta que de uma grande aposta no MMA amador."Durante muito tempo fez-se o caminho inverso. As pessoas começavam pelo lado profissional, em que as pessoas lutavam pelo dinheiro e isso levou a que se perdessem muitas carreiras. Neste momento, a aposta é no MMA amador e, só se o lutador, juntamente com o treinador, se sentir preparado, é que se passa para o profissional. É preciso referir que muitos dos nossos atletas não têm qualquer interesse em competir e só praticam pelo lado lúdico, ou por uma questão de defesa pessoal. É um desporto muito abrangente do ponto de vista mental e físico", assinalou um dos grandes entusiastas da modalidade no nosso país, que, reconhece, que tem sido significativo o crescimento de academias onde se pratica a modalidade em Portugal, ainda assim, muito longe de outros países lá fora: "Só na zona de Valencia, em Espanha, há mais escolas do que em Portugal inteiro, ou só uma categoria em Inglaterra tem tantos praticantes, como em todas as categorias juntas do nosso país".Segundo Luís Barneto, o crescimento será mais significativo, quando o trabalho que tem sido feito cá, começar a dar cada vez mais frutos lá fora. É que mesmo algumas das principais figuras da modalidade saíram para o estrangeiro, como é o caso de André Fialho, o primeiro a entrar no 'Bellator', que Barneto caracteriza como "uma das ligas mais importantes depois do Ultimate Fighting Championship, a que mais se fala internacionalmente". Ainda assim, e mesmo que não o seja de forma regular, o nosso país já alcançou algumas medalhas."O Leandro foi campeão do mundo na categoria de Cadete, em 2019, enquanto o José Machado, nesse mesmo ano, foi vice-campeão na categoria de juniores. Já em 2017, o Moreno tinha sido vice-campeão de seniores", explicou o diretor da Comissão Atlética Portugesa da modalidade, o qual acrescenta que só a partir de 2014 é que os atletas portugueses começaram a entrar nos campeonatos do mundo e da Europa.A formação de treinadores, juizes e árbitros em Portugal é agora um dos grandes objetivos, para que o crescimento da competição prossiga de forma sustentável, pois considera-se essencial para "proteger a saúde e a carreira dos praticantes". "O mais importante é garantir que estes têm de estar protegidos, o que implica um grande investimento em todos os outros agentes no desporto, como juizes, árbitros ou médicos que trabalhavam nos eventos. Estes é que podem garantir uma avaliação justa das competições e da saúde dos atletas. E essa é uma aposta que já começou há algum tempo, tem sido feito um trabalho interessante por parte de muita gente e é claro que os resultados internacionais irão depois também acabar por ter um grande impacto para a modalidade se desenvolver", assinalou aquele que é também responsável por uma escola de MMA no Barreiro e que, com orgulho, afirma que nota uma maior conhecimento da modalidade em solo lusitano: "Sou comentador televisivo e sei que as audiências são cada vez maiores e nos tempos que correm, ao contrário do que acontecia há alguns anos, eu não necessito de explicar a ninguém o que é o MMA, todos conhecem".