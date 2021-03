24 Horas de Le Mans adiadas para agosto para permitir presença de público

As 24 Horas de Le Mans em automobilismo, a contar para o campeonato do mundo de resistência, foram adiadas para 21 e 22 de agosto, anunciou esta quinta-feira a organização, de forma a permitir a presença de público no evento.

Esta é a terceira vez na história que a mais mítica das provas de resistência não se realiza em maio ou junho, depois de o mesmo já ter acontecido em 1968 e em 2020.

Inicialmente, o evento estava previsto para os dias 12 e 13 de junho.

No ano passado, a prova decorreu em setembro, sem a presença de público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19.

"Foi uma decisão difícil, mas teve de ser tomada. Realizar as 24 Horas de Le Mans à porta fechada pelo segundo ano consecutivo era impensável", frisou o presidente do Mundial de Resistência, o Automobile Club de l'Ouest, o francês Pierre Fillon.

Fillon garantiu que a organização está "a trabalhar para organizar um evento com todas as medidas de segurança".

Para já, esta é a única alteração do calendário do Mundial de Resistência, que mantém as corridas previstas para o Algarve (4 de abril) e Spa-Francorchamps (1 de maio).