24 Horas de Le Mans terá corrida virtual nas datas iniciais

A organização das 24 horas de Le Mans, adiadas para setembro devido à pandemia de covid-19, preparou uma edição virtual da prova do Campeonato Mundial de Resistência (EWC) para as datas originais, em 13 e 14 de junho.

"As 24 horas de Le Mans Virtual vão abrir uma nova era nas corridas de simuladores. Pela primeira vez, equipas compostas por uma combinação de pilotos profissionais e campeões de desportos vão desafiar-se no famoso circuito das 24 Horas de Le Mans, por 24 horas", pode ler-se no site oficial da etapa francesa na Internet.

A organização indica que "será o teste mais extremo visto no mundo virtual e terá transmissão em direto pela TV em todo o mundo".

As equipas participantes serão compostas por quatro membros, com pelo menos dois pilotos profissionais e um máximo de dois especialistas em videojogos, sendo que o tempo mínimo de condução durante toda a corrida é de quatro horas e o máximo de sete para cada condutor.

