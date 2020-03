500 milhas de Indianápolis adiadas para 23 de agosto

As 500 Milhas de Indianápolis, normalmente realizadas no fim-de-semana do 'Memorial Day' e agendadas para 24 de maio em Detroit, foram adiadas para 23 de agosto por causa da pandemia do novo coronavírus, cuja gravidade está a crescer nos Estados Unidos.





É a primeira vez na história que a lendária corrida, iniciada em 1911, não decorrerá em maio.Quanto ao Grande Prémio de Indianápolis foi remarcado para 4 de julho, um dia antes da corrida da Brickyard 400 NASCAR.Roger Penske, patrão da Indycar, justificou as opções: "O mês de maio é o meu favorito, com a realização do Indianapolis Motor Speedway. E tal como todos os adeptos lamento este adiamento, só que a saúde e o bem-estar de todos os participantes e espetadores é nossa principal prioridade. Adiar é uma decisão responsável, dada a situação que enfrentamos."