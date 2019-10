Action Express Racing perde um carro e separa Filipe Albuquerque de João Barbosa

Dificuldades económicas levaram a equipa Action Express Racing a abdicar de um dos dois carros que tinha em competição no Campeonato Americano de Resistência e a separar os portugueses Filipe Albuquerque e João Barbosa.O anúncio foi feito por Filipe Albuquerque, que, em comunicado, anunciou que em 2020 fará equipa com os brasileiros Felipe Nasr e Pipo Derani, no Cadillac DPi-V.R número 31 com as cores da Whelen Engineering Racing."Vou mudar de carro. A equipa não conseguiu orçamento para os dois carros, mas quis manter-me a todo o custo", vincou o piloto de Coimbra à Agência Lusa.Filipe Albuquerque confessa-se "surpreendido" com a decisão da equipa de prescindir de um dos dois carros, uma decisão que, para já, deixa João Barbosa apeado.Albuquerque fará apenas o Campeonato de Resistência, o IMSA WeatherTech SportsCar Championship, composto por quatro corridas: 24 Horas de Daytona, 12 horas de Sebring, Watkins Glen e Road Atlanta."Não é a situação ideal, porque gostava de fazer o campeonato completo, mas estas quatro provas vão permitir-me manter em atividade no IMSA. A situação comercial da equipa mudou e daí esta alteração. Porém, já estão todos a trabalhar para ter de volta o carro #5 na grelha num futuro próximo", vincou o piloto de Coimbra.