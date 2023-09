Algarve Pro Racing vence 4 Horas de Spa Francorchamps

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa Algarve Pro Racing, sediada no Autódromo Internacional de Portimão (AIA), venceu este domingo as 4 Horas de Spa-Francorchamps, quarta prova pontuável para as European Le Mans Series.

Partindo da 'pole position', a equipa composta por Kyffin Simpson, James Allen e Alexander Lynn (Oreca) bateu o Oreca tripulado por Alexandre Coigny, Malthe Jakobsen e Nicholas Lapierre por 1,8 segundos. Em terceiro ficou o Oreca de Matthieu Vaxiviere, Alessio Rovera e François Perrodo.

Na classe LMP3, o português Miguel Cristóvão terminou na segunda posição, a 2,5 segundos de Kai Askey e Wyatt Brichacek (Ligier).

"Foi uma corrida muito exigente, tanto ao nível do andamento como estrategicamente, mas estivemos bem a todos os níveis, o que foi determinante para podermos entrar na luta pela vitória", disse Miguel Cristóvão.

O piloto luso lamentou as "muitas situações de Safety-Car e Safety-Car Virtual, o que tornou a corrida mais difícil de ler".

"Mas fomos ultrapassando todos os desafios e, no final, faltou pouco para podermos vencer. Este segundo lugar é um excelente resultado e é importante para toda a equipa depois de todas as contrariedades nas últimas provas", sublinhou. Manuel Espírito Santo (Ligier) terminou em quinto enquanto Pedro Perino (Duqueine) foi sétimo.

As duas próximas rondas das European Le Mans Series disputam-se no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) entre os dias 19 e 22 de outubro.