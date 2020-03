Alonso e a polémica mensagem sobre o coronavírus: «Não se preocupem que não vou interessar-me mais»

"Estou surpreendido... Vamos reagir conforme evolua a emergência sanitária (vai ser diferente na Espanha?)... que evitem sair à rua pessoas com sintomas (e os outros? vão a parques ou bares?)... que cada comunidade autónoma decida (não movem um dedo)".





Esta mensagem foi partilhada por Fernando Alonso numa storie do Instagram após as primeiras medidas do Governo espanhol para travar a propagação do coronavírus (no dia 13) e gerou polémica nas redes sociais do país vizinho, com muitos a apontarem o dedo ao piloto espanhol pela dureza das palavras.Por isso mesmo, na terça-feira, o Alonso voltou a recorrer ao Instagram para se justificar e esclareceu que queria apenas consciencializar as pessoas a ficarem em casa."Isto foi o que coloquei há seis dias... Fi-lo com a intenção de consciencializar as pessoas a ficarem em casa. Não faço ideia nem do vírus, nem de nada. Não se preocupem, pois não vou mais interessar-me. Além disso, fico contente por saber que todos agora já o dissemos e isso é o que importa", escreveu Alonso.