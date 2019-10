Alonso e as festas em casa de Briatore: «Existe de tudo. É como se imagina ou pior»

Fernando Alonso está feliz por ter deixado a "monotonia" da Fórmula 1 para experimentar as "corridas lendárias" que o deixam empolgado, afirmando que disputar as 500 Milhas de Indianápolis, assim como o Dakar são o seu próximo desafio. "Vou tentar", afirmou no programa espanhol 'El Hormiguero', onde falou também das festas em casa de Flavio Briatore, antigo chefe de equipa da Renault na F1."Existe de tudo, até podemos encontrar um castelo insuflável. Mónaco, Dubai...tem vários locais. De vez em quando sim, são muitos os pilotos que vão à casa de Briatore. Ele continua a ser um bom amigo. Convida-me e é bastante generoso. É assim como se imagina ou pior", referiu o piloto espanhol, campeão mundial de F1 em 2005 e 2006.Depois de disputar o Mundial de Endurance e as 24 Horas de Le Mans, Alonso vê-se a participar no Dakar: "É outro dos projetos. Tenho treinado muito. A f1 e o Dakar não podiam estar em polos mais opostos, quer na preparação, na forma de conduzir... É um desafio emocionante."Alonso revelou ainda o conselho que Carlos Sainz lhe deu: "Disse-me para respeitar o Dakar. Fiquei surpreendido por Sainz, que é o melhor, dar-me este conselho, já que os pilotos quando conversaram, deixam um pouco de lado o perigo.