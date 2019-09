Álvaro Parente segundo em prova do campeonato americano de GT

O português Álvaro Parente (Bentley) terminou na segunda posição a quinta jornada do Blancpain World GT Challenge America, um campeonato para carros de Grand Turismo.Parente, que faz equipa com o espanhol Andy Soucek, garantiu dois segundos lugares nas duas corridas disputadas este fim de semana, no circuito de Watkins Glen, no estado de Nova Iorque.Depois de, no sábado, ter terminado a 2,8 segundos dos vencedores, o brasileiro Daniel Serra e o finlandês Toni Vilander (Ferrari), hoje repetiu o mesmo resultado, agora a 3,993 segundos da mesma dupla, após os 90 minutos de corrida.O português mantém o segundo lugar do campeonato, juntamente com o seu companheiro de equipa, ambos com 170 pontos, a 28 do líder, Toni Vilander.A próxima jornada dupla decorre entre 20 e 22 de setembro, no circuito Road America, em Plymouth.