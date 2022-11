António Félix da Costa vence Mundial de Resistência na categoria de LMP2

António Félix da Costa, piloto português que faz equipa com o mexicano Roberto González e com o britânico William Stevens na Jota, venceu o Mundial de Resistência na categoria de LMP2 após terminar as 8 Horas de Bahrain no 3.º lugar, conquistando 23 pontos e concluindo a temporada com um total de 137 pontos.Filipe Albuquerque (United Autosports) concluiu a prova no sexto posto, depois de largar do terceiro lugar na grelha de partida.