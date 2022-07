BMW de regresso às 24 Horas de Le Mans em 2024, 25 anos depois

A alemã BMW vai regressar às 24 Horas de Le Mans, e ao campeonato mundial de resistência, em 2024, anunciou esta terça-feira a construtora, 25 anos depois da única vitória na corrida, em 1999.

Os bávaros estão de fora da 'mítica' prova de resistência desde que triunfaram com o protótipo V12 LMR, voltando, daqui a dois anos, na primeira categoria, Hypercar.

Este ano, correram na categoria a Alpine, a Toyota, que foi consagrada pela quinta edição consecutiva, e a Glickenhaus, com Cadillac, Ferrari, Peugeot e Porsche já anunciados para 2023, edição centenária da corrida, e a entrada da Lamborghini, também para 2024.

"A decisão de correr com o híbrido V8 no campeonato norte-americano de resistência a partir de 2023, e no Mundial a partir de 2024, é um passo importante no nosso projeto", declarou o diretor executivo da BMW, Franciscus van Meel.

O carro vai estrear-se noutro circuito marcante do automobilismo mundial, em janeiro de 2023, quando começará a competir em Daytona, nos Estados Unidos.