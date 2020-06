NASCAR em choque: piloto afro-americano encontra corda para enforcamento na sua garagem

O piloto Bubba Wallace, o único afro-americano a competir na NASCAR, foi ameaçado este domingo: uma corda de enforcamento foi encontrada na boxe da equipa, no dia em que no exterior do circuito de Talladega, no Alabama, decorreu uma manifestação a favor da bandeira da confederação - por muitos associada ao racismo e à escravatura nos Estados Unidos. O caso já está em investigação.





"O desprezível ato de racismo e ódio de hoje deixa-me incrivelmente triste e serve como um doloroso lembrete do ainda caminho que temos de fazer enquanto sociedade e quão persistentes devemos ser na luta contra o racismo", denunciou Bubba Wallace nas redes sociais, assegurando que não vai desistir devido a estas ameaças: "Como a minha mãe me disse hoje, 'eles estão a tentar assustar'. Mas isto não me vai assustar. Não vou desistir, nem recuar. Vou continuar orgulhosamente a defender aquilo em que acredito".Também a organização da prova norte-americana reagiu ao sucedido: "Ao final da tarde, a NASCAR foi informada de que uma corda com laço foi encontrada na garagem da equipa 43", referiu em comunicado, sublinhando "angústia" e "indignação" pelo "ato hediondo". "Iniciámos uma investigação de imediato e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para identificar a pessoa responsável e eliminá-la deste desporto. Não há lugar para o racismo na NASCAR e esse ato apenas fortalece a nossa decisão de tornar o desporto aberto e acolhedor a todos", pode ler-se ainda no comunicado.Recorde-se a NASCAR adotou a proibição do uso da bandeira da confederação nos circuitos.