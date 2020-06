Bubba Wallace reage à conclusão do FBI: «Estou irritado, pois questionam o meu carácter»

Bubba Wallace já reagiu à investigação do FBI, reafirmando que o que encontrou na sua garagem antes da corrida de NASCAR do circuito de de Talladega, no Alabama, não foi uma corda com um laço para abrir a garagem mas sim um nó de forca.





"Estou irritado porque as pessoas estão a colocar em causa o meu carácter, a minha dignidade. O que estava na minha garagem não era uma corda com um laço era um nó de forca. Toda a minha carreira, estive em centenas de corridas e nunca vi uma corda de garagem assim", afirmou Bubba Wallace à CNN."Se estava lá em 2019 ou só agora, não sei, era um nó de forca. É isto que estou a dizer. Pode não ter sido dirigido a mim, mas alguém fez um nó de forca", referiu ainda.Entretanto, o ex-piloto de F1, agora a disputar a Fórmula E, Lucas Di Grassi, comentou o caso no Twitter, considerando 'interessante' todo este incidente."O positivo foi que a nossa modalidade manifestou-se contra o racismo de uma forma muito unida. Mas também mostra que hoje em dia as pessoas olham primeiro para as impressões do que para os factos", apontou.