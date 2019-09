Carina Lima posou com o seu Koenigsegg Regera de 2 milhões

Carina Lima, a piloto portuguesa que se tornou famosa no Instagram pelas fotos ousadas junto aos seus hiperdesportivos, voltou a dar nas vistas, desta vez com o seu carro mais recente, um Koenigsegg Regera avaliado em 2 milhões de euros.

Desde o final do mês de Julho que sabíamos que a portuguesa tinha sido uma das 80 pessoas a garantir um exemplar deste superdesportivo híbrido, mas para os que ainda tinham dúvidas, a piloto fez questão de as esclarecer, ao publicar uma foto do seu "coração azul", como faz questão de dizer na legenda.

Recorde-se que este é um dos automóveis de produção mais potentes da actualidade, já que junta três motores eléctricos a um V8 biturbo, para uma potência total de 1500 cv e um binário máximo de 2000 Nm.

Quanto a acelerações, nem vale a pena falar no habitual exercício dos 0 aos 100 km/h, passemos logo para fasquias mais elevadas: 0 aos 300 km/h em 10,9 segundos, 0 aos 385 km/h em 20 segundos e 402 km/h de velocidade máxima.