Carina Lima volta a dar nas vistas agora com um Brabus 900 de 666 mil euros

A portuguesa Carina Lima continua a dar nas vistas no Instagram. Desde fotos ousadas a uma colecção impressionante de automóveis, esta piloto não deixa ninguém indiferente. Agora, Carina Lima partilhou uma imagem do seu Brabus G900, um modelo que começou por ser um Mercedes G65 AMG e que virou um dos SUV mais radicais do planeta.

Com um preço base de 666 mil euros, este exemplar tem uma produção limitada a apenas dez unidades, característica que ajuda a justificar os muitos milhares de euros que esta preparadora alemã pede por ele.

Além do visual exterior, capaz de deixar qualquer um sentido, muito por culpa dos acabamentos em fibra de carbono, este G900 é um verdadeiro monstro. Tal como o nome sugere, tem 900 cv de potência, extraídos de um bloco V12 de 6.3 litros da Mercedes-AMG.

Estes números, juntamente com o impressionante binário de 1500 Nm, permitem que este SUV acelere dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,9 segundos. Quanto à velocidade máxima, está electronicamente limitada a 270 km/h.

Exclusivo e radical, este Brabus G900 é um dos modelos mais espectaculares da colecção privada de Carina Lima. Ainda assim, o automóvel mais impressionante (e valioso!) desta piloto portuguesa continua a ser o Koenigsegg One:1. Só existem sete unidades em todo o mundo, cada uma avaliada em cerca de 5,5 milhões de euros…



Autor: Aquela Máquina