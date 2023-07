Circuito Internacional de Vila Real 2023 anula prova de resistência

A corrida de resistência de seis horas foi anulada devido ao reduzido número de inscrições nesta prova anunciada como cabeça de cartaz do Circuito Internacional de Vila Real, que decorre entre 14 e 16 de julho.

A confirmação foi feita esta segunda-feira numa conferência de imprensa convocada pelos promotores do Circuito Internacional de Vila Real, que centram, agora, as atenções no Campeonato Nacional de Velocidade, que já conta com a inscrição de 17 carros.

"Obviamente que quando anunciamos uma prova queremos que ela se concretize e obviamente que estávamos na expectativa de poder concretizar esta prova com o número de pilotos suficiente para que fosse um grande espetáculo. Para que a prova de resistência ajudasse a puxar também pelas provas nacionais e vice-versa. Quando percebemos que isso não ia acontecer acho que racionalmente e muito bem foi decidido adiar esta prova", garantiu o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.

A decisão foi tomada pela Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real (APCIVR) e pelo Clube Automóvel de Vila Real, em conjunto com outros parceiros.

Apesar do fim do Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), corrida disputada em Vila Real durante seis edições, a organização do circuito automóvel disse que recusou "deitar a toalha ao chão" em 2023 e, depois de várias negociações, apresentou em maio a 6 Horas Vila Real, uma corrida de resistência organizada pela Creventic, empresa promotora do campeonato internacional "24 Series".

Entretanto, possibilidades como a prova DTM ou o campeonato do mundo de carros elétricos não se concretizaram.

José Silva, da APCIVR, disse que a expectativa para a nova prova era ter entre 20 a 25 carros.

"Chegamos a ter 22 pré-incritos, que entretanto se transformaram em 15 e depois o número veio a descer e nós só tínhamos uma hipótese que era anular a prova porque era impossível fazer uma prova de resistência com tantas horas de pista a começar com seis ou sete carros", salientou o responsável, que frisou que nunca foi equacionado desistir do Circuito.

O formato das 6h Vila Real contemplava três horas no sábado e mais três horas no domingo, a corrida não era pontuável para o campeonato "24 Series" e estava previsto que os pilotos rumassem a Trás-os-Montes uma semana depois da prova do Estoril, já inserida no calendário.

Por parte da Creventic, Gerrie Williams, garantiu que a empresa se vai empenhar para que a prova possa acontecer em 2024.

Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), lembrou que "Vila Real já foi muito feliz só com os campeonatos nacionais" e frisou que "Vila Real tem todas as condições para continuar a ser mais feliz ainda e receber uma boa série internacional".

"Vila Real teve azar (...) Acho que a decisão que tomou é aquela mais sensata porque realmente era muito tempo de pista para ser ocupada por poucos carros, era cansativo para o público, era cansativo para toda a gente", sublinhou, frisando que este é um circuito "absolutamente estratégico para prosseguir com o Campeonato Nacional de Velocidade para os próximos anos".

O Circuito de Vila Real incluirá cinco provas nacionais: o Campeonato Nacional de Velocidade, que conta com 17 carros inscritos, e ainda o Campeonato Nacional de Clássicos, Legend, 1300 e Superlegend, sendo que estas quatro tem 94 inscrições.

Apesar do que aconteceu, o autarca Rui Santos salientou que este foi um "ano bom" para o Circuito Internacional de Vila Real, porque foram reforçadas as condições de segurança, está a ser pavimentada uma parte significativa da pista citadina e foram reforçadas as juntas de dilatação de obras de arte.

"Melhoramos a infraestrutura para que, nos próximos anos, com estas provas e outras que possam surgir, porque não vamos parar, vamos continuar a trabalhar para juntar às provas nacionais 'upgrades' que nos puxem a todos para cima", salientou, frisando que o circuito "é uma grande marca da região".

Entretanto, através de uma mensagem vídeo divulgada nesta conferência de imprensa, o piloto Tiago Monteiro, que nos últimos anos participou no WTCR, garantiu que vai estar em Vila Real durante o fim de semana de corridas automóveis, não especificando se irá participar como piloto.