Coronavírus: Prova do Mundial de Resistência em Sebring cancelada

A prova do Mundial de Resistência marcada para Sebring, em 20 de março, foi cancelada depois, de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretar a suspensão de viagens a partir de 26 países europeus.

"Com muitos pilotos, membros de equipas e comissários ainda na Europa, e com viagens marcadas nos próximos dias, torna-se inviável realizar a prova, pelo que está cancelada", anunciou o francês Gerard Neveu, responsável máximo da organização do Mundial de Resistência.

Este cancelamento afeta os portugueses António Félix da Costa e Filipe Albuquerque, que disputam o Campeonato do Mundo de Resistência. Albuquerque lidera a categoria LMP2.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

A China registou nas últimas 24 horas 15 novos casos de infeção pelo Covid-19, o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em janeiro.

Até à meia-noite de quarta-feira (16:00 horas em Lisboa), o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu em 11, para 3.169. No total, o país soma 80.793 infetados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.