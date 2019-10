Correa fala pela primeira vez desde o trágico acidente que matou Anthoine Hubert

Pouco mais de um mês depois do acidente no Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 2 que vitimou mortalmente Anthoine Hubert, os representantes de Juan Manuel Correa falaram sobre o estado físico do equatoriano. Numa mensagem divulgada no Instagram do piloto, revelam que Correa deverá ter alta daqui a aproximadamente seis semanas, ao que se seguirá um ano de "fisioterapia, reabilitação e cirurgias corretivas".





Na mesma mensagem, o equatoriano (que chegou a estar em coma induzido) agradeceu o apoio que tem recebido."Estas últimas semanas têm sido extremamente duras, mais duras do que qualquer coisa que eu já tenha enfrentado física ou mentalmente. Percebo que o meu futuro em relação à recuperação das minhas pernas, especificamente da minha perna direita, é ainda incerto, e que a minha reabilitação física vai ser extremamente longa e complicada. Ainda estou a processar tudo o que aconteceu e ainda está a acontecer," explicou. "Quero agradecer a todas as pessoas que, de uma maneira ou outra, me têm apoiado. Estou emocionado pelas imensas mensagens de carinho e afeto que tenho recebido. Obrigado a todos do fundo do meu coração e saibam que o vosso encorajamento e positivismo têm feito a diferença", concluiu.