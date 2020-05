Corrida virtual: Daniel Abt desclassificado e multado por... contratar piloto profissional

Daniel Abt, piloto da Audi Sport ABT Schaeffler na Fórmula E, é o protagonista de uma insólita história de uma corrida virtual neste domingo. É que o alemão decidiu não levar muito a sério esta competição virtual 'ABB Formula E Race at Home' e... decidiu contratar um piloto profissional especialista neste tipo de corridas, Lorenz Hörzing, para melhorar o seu desempenho... mas foi apanhado e recebeu a merecida punição: desqualificado e multado em 10 mil euros, dinheiro que será distribuído para caridade.





"Eu não levei isto tão a sério como devia... Peço realmente desculpa porque sei o quanto as pessoas estão a trabalhar neste projeto e a levá-lo a muita gente. As minhas ações parecem más mas não foram feitas com más intenções. Aceito a desqualificação".O alerta durante a corrida havia sido lançado pelo piloto Stoffel Vandoorne, que estranhou o facto de Abt ter passado de um momento para outro do fundo da classificação para os primeiros lugares. Outro dado que ajudou a 'apanhar' o alemão foi o facto de ter posicionado a sua câmara de forma diferente, de forma a que não desse para se ver com exatidão o rosto de quem conduzia realmente o simulador.Quanto Lorenz Hoerzing também foi banido das próximas provas virtuais que iria competir.O piloto português António Félix da Costa também reagiu no Twitter. "É apenas um jogo pessoal. Todos sabemos que o Daniel é engraçado...", comentou.