Dois portugueses nos 50 melhores pilotos do ano para o 'Autosport'

António Félix da Costa (17.º) e Filipe Albuquerque (35.º) fazem parte da lista dos 50 melhores pilotos de 2021 esta semana divulgada pelo site especializado 'Autosport'. Os dois portugueses já faziam parte da lista no ano passado, com Félix da Costa a cair 14 posições na tabela e Albuquerque a subir uma. A título de curiosidade, o piloto da Fórmula E ficou à frente de nomes como Valtteri Bottas, Fernando Alonso ou Sergio Pérez. Já Albuquerque deixou atrás de si Thierry Neuville ou Sebastian Vettel.Quanto aos homens da frente, o pódio é composto por Lando Norris (subiu 16 posições) no terceiro posto, Max Verstappen no segundo e Lewis Hamilton no primeiro. Estes dois últimos mantêm as mesmas posições relativamente a 2020.