Este é o Lamborghini mais radical de sempre... mas não vai poder comprá-lo

Há duas décadas seria quase impensável o envolvimento das marcas automóveis nos videojogos, uma ideia que já faz parte desse passado não muito distante.

A Lamborghini é o mais recente construtor a criar para o Gran Turismo Sport um híper desportivo que, acreditamos, muitos fãs gostariam que se tornasse uma realidade.

Trata-se do Lambo V12 Vision Gran Turismo Concept, a mais recente proposta que a insígnia transalpina revelou em tamanho real, este sábado, em Monte Carlo, na apresentação do FIA Certified Gran Turismo Championships de 2019.



