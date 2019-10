Falha de travões tira vitória a Albuquerque e Barbosa no campeonato americano de resistência

A quebra de um disco de travão no Cadillac obrigou à desistência dos portugueses Filipe Albuquerque e João Barbosa, quando seguiam na liderança das 10 Horas de resistência de Petit Le Mans, de encerramento do campeonato americano de resistência.O carro número 5 da United Autosports foi forçado a parar a 24 minutos do final da corrida em Road Atlanta, quando um dos discos de travão explodiu, forçando a equipa formada por Albuquerque, Barbosa e pelo britânico Mike Conway a parar nas boxes, ficando classificada no sétimo lugar, a seis voltas dos vencedores."Nem tenho palavras para descrever. Tivemos um ano difícil, esta era a última corrida deste carro, queríamos e merecíamos esta vitória. Fizemos um excelente trabalho para terminar da forma que todos merecíamos. E, de repente, aquele problema acontece, obriga-me a ir às boxes e a ceder posições atrás de posições. É um sentimento de impotência e de uma enorme frustração", referiu Filipe Albuquerque."Nos últimos anos, sempre que disputei esta prova, estive na frente da corrida. O ano passado ficámos sem combustível a poucos metros da vitória. Este ano acontece isto. Tem sido uma corrida madrasta, mas ainda não é desta que me dou por vencido. Para o ano cá estarei de cabeça erguida", concluiu.A vitória acabaria por sorrir aos brasileiros Felipe Nasr, Pipo Derani e ao norte-americano Eric Curran, num Cadillac da Whelen Engineering mas foi insuficiente para a equipa festejar o título.Os novos campeões são o norte-americano Dane Cameron e o colombiano Juan Pablo Montoya (Acura).