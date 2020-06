FBI diz não ter existido qualquer ameaça a Bubba Wallace: corda estaria no local há um ano

Afinal Bubba Wallace não terá sido alvo de qualquer ameaça de morte. O piloto afro-americano, que compete na NASCAR, denunciou no domingo ter encontrado uma corda na boxe da sua equipa. No mesmo dia, no exterior do circuito de Talladega, no Alabama, decorria uma manifestação a favor da bandeira da confederação - por muitos associada ao racismo e à escravatura nos Estados Unidos. O caso chegou ao FBI, que após investigação concluiu não ter existido qualquer crime.





De acordo com o FBI, a corda encontrada na garagem de Bubba Wallace já estaria no local desde 2019. As autoridades norte-americanas referem mesmo terem imagens autenticadas pela NASCAR que provam que o objeto estava no local em outubro de 2019."Obviamente, isso foi bem antes da chegada e atribuição da garagem à equipe 43. Agradecemos a rápida e completa investigação do FBI e agradecemos por saber que este não foi um ato racista intencional contra Bubba. Permanecemos firmes no nosso compromisso de oferecer um ambiente acolhedor e inclusivo para todos os que gostam de corridas", refere o comunicado divulgado pela NASCAR.Recorde-se que na sequência da alegada ameaça a Bubba Wallace, na segunda-feira, os pilotos uniram-se num protesto contra o racismo, antes de iniciar a prova no circuito de Talladega.