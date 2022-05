Félix da Costa crítico: «Atropelado no meio da reta, sem mudar de direção, e sou eu o culpado»

António Félix da Costa recorreu este domingo às redes sociais para tecer duras críticas à direção de corrida que orientou a corrida de hoje em Berlim, na Alemanha, relativa ao Mundial de Fórmula E, onde o piloto português da DS Techeetah foi sexto classificado. Em causa, estará uma manobra agressiva de Robin Frijns, da Bell Racing, que motivou uma colisão com o carro onde seguia o piloto luso.

"Aparentemente, de acordo com os comissários, isto pode acontecer. Ser atropelado, no meio da reta, sem mudar de direção, e sou eu o culpado. Fair-play do Robin [Frijns] que veio pedir-me desculpas logo após o final da corrida, atitude que eu respeito imenso. Parece que as corridas vão ser mais agressivas a partir de agora", escreveu António Félix da Costa na legenda de uma publicação que mostra o incidente entre os dois pilotos na última volta da segunda corrida disputada este fim de semana na capital alemã.