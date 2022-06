Félix da Costa: «Era um sonho de criança»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dois pilotos portugueses subiram ao mais alto lugar no pódio em categorias secundárias nas 24 Horas de Le Mans, onde o Toyota pilotado pelo neozelandês Brendon Hartley, o suíço Sébastien Buémi e o japonês Ryo Hirakawa triunfou em termos absolutos.

Em LMP2, a segunda categoria, Félix da Costa chegou à vitória, juntamente com o britânico William Stevens e o mexicano Roberto González aos comandos de um Oreca-Gibson da Jota.“Não tenho palavras para descrever a felicidade e o sentimento que me vai na alma. Este desporto é capaz de mexer connosco de uma forma única, vencer as 24 horas de Le Mans era um sonho de criança”, disse Félix da Costa. Filipe Albuquerque (Oreca) foi 10º.

Já Henrique Chaves, na sua estreia na prova francesa, venceu a categoria GTE AM, com um Aston Martin da TF Sport.