Félix da Costa: «Estive tão perto de desistir tantas vezes...»

Foi praticamente em lágrimas que António Félix da Costa falou do seu mais recente sucesso, o título de campeão mundial da Fórmula E. Emocionado, o piloto português assumiu que neste momento de glória só consegue pensar nos momentos maus que passou, que o fizeram até pensar em desistir.





"Não tenho palavras de momento. Só consigo pensar nos momentos maus. Estive tão perto de desistir tantas vezes, mas graças a quem esteve do meu lado não o fiz. Mas acima de tudo agradeço a todos os que estão aqui no campeonato, com quem compito desde o primeiro ano. Confiaram sempre em mim, mesmo quando era 15.º ou algo assim... Trouxeram-me de volta. Não tenho palavras. Está a acontecer!", atirou o português visivelmente emocionado, antes de ser surpreendido pela imagem da sua família e amigos a celebrarem em casa.Em jeito de dedicatória, Félix da Costa lá fez o português invadir a transmissão da Fórmula E, soltando um: "Bora malta, é nossa, vamos!"