Félix da Costa fecha Mundial de Resistência com 4.º lugar no Bahrain

António Félix da Costa (Porsche) terminou este sábado em quarto as 8 Horas do Bahrain, última prova do Mundial de Resistência em automobilismo, em que a Toyota confirmou o título mundial com Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa.

O piloto português da Porsche, que fez equipa com Will Stevens e Ye Yifei, concluiu a prova a uma volta do vencedor, precisamente o carro dos novos campeões.

Mike Conway, José Maria Lopez e Kamui Kobayashi, no outro Toyota, foram segundos, também a uma volta, com Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen (Ferrari) em terceiro, a uma volta.

Félix da Costa fechou o campeonato de pilotos na oitava posição, com 32 pontos, a 140 dos vencedores.

Nos LMP2, a segunda categoria mais importante do campeonato, Filipe Albuquerque (United Autosports) foi nono classificado, depois de um acidente e uma penalização o terem atirado para a última posição.

"Mais uma vez estávamos com bom andamento. Sofremos um acidente e logo com o nosso colega de equipa, que nos danificou um bocadinho o carro. Ainda por cima, levámos uma penalização por causa disso e caímos para último", lamentou o piloto natural de Coimbra.

Albuquerque ainda recuperou até ao nono lugar, o que lhe valeu o troféu de piloto mais rápido do ano.

"Apesar de tudo, e depois de não ter disputado duas provas do campeonato, ser distinguido pela minha rapidez e consistência é motivo de orgulho. Não saio feliz com o resultado da prova, que em termos de equipa não foi o melhor, mas em termos pessoais acabou por ser gratificante com este prémio", disse.

O piloto português fechou o campeonato em oitavo, com 78 pontos, a 95 dos vencedores, Louis Deletraz, Robert Kubica e o angolano Rui Andrade (Team WRT), que venceram no Bahrain.