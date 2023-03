Félix da Costa: «Fico com um sentimento de que perdi uma boa chance de vencer»

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) foi este sábado quarto classificado no e-prix de São Paulo, sexta ronda do Mundial de Fórmula E, competição para monolugares elétricos.

O piloto natural de Cascais, que partiu do segundo lugar da grelha, cortou a meta com mais 3,487 segundos do que o vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar). O compatriota Nick Cassidy (Envision) foi o segundo, a 0,284 segundos, com o britânico Sam Bird (Jaguar) em terceiro, a 0,507 segundos.

"Foi um dia que me deixa com um sabor ligeiramente amargo. A verdade é que me senti muito rápido neste circuito e tinha bem definida a estratégia de atacar a vitória nas voltas finais mas, infelizmente, quando estávamos a entrar na fase decisiva da corrida, cometi um ligeiro erro na travagem da curva 1 e acabei por perder várias posições. Ainda recuperei até ao quarto lugar, mas fico com um sentimento de que perdi uma boa chance de vencer ou, pelo menos, terminar no pódio", explicou o piloto português, citado pela sua assessoria de imprensa.

António Félix da Costa disse ainda que "os erros fazem parte das corridas" e que, o de hoje, "um pequeno", lhe "custou a vitória". "Aprender, melhorar e avançar para a próxima [prova], em Berlim. De qualquer forma, amealhámos 12 pontos, mostrámos bom andamento tanto em qualificação como em corrida e seguimos fortes na luta pelos primeiros lugares do campeonato", concluiu.

Esta foi a estreia de São Paulo no calendário mundial.

Com estes resultados, Félix da Costa está, agora, na quinta posição do campeonato, com 58 pontos, a quatro do segundo lugar do britânico Jake Dennis (Andretti) e a 28 do líder, o alemão Pascal Wherlein, seu companheiro de equipa na Porsche, que hoje foi sétimo.

A próxima prova será a ronda dupla de Berlim (Alemanha), em 22 e 23 de abril.