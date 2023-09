Félix da Costa foi sexto no Japão e Albuquerque subiu ao pódio dos LMP2

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) foi este domingo sexto classificado nas 6 Horas de Fuji (Japão), penúltima prova do Mundial de Resistência, em que Filipe Albuquerque (Oreca) foi segundo na LMP2.

Félix da Costa, que disputa a categoria principal terminou a uma volta dos vencedores, Mike Conway, Kamui Kobaiashi e José Maria Lopez (Toyota). Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa (Toyota) foram segundos, a uma volta, com Kevin Ester, André Lotterer e Laurens Vanthoor (Porsche) em terceiro, também a uma volta.

"Foi uma corrida boa, no geral. Mostrámos boa performance em pista e acredito que demos mais um passo no conhecimento do nosso Porsche 963. No fundo, acho que estamos cada vez mais fortes e próximos dos nossos adversários e, em breve, estaremos na batalha pelos lugares do pódio", disse Félix da Costa.

Na segunda categoria do campeonato, a LMP2, o português Filipe Albuquerque, que faz equipa com Frederik Lubin e Phil Hanson no Oreca da United Autosports, foi ao pódio ao terminar na segunda posição, 12.ª da geral.

O piloto de Coimbra foi apenas batido pelo Oreca do Team WRT do angolano Rui Andrade, de Robert Kubica e Louis Deletraz, e subiu ao segundo lugar do campeonato.

"No início da prova estávamos muito rápidos, mas as temperaturas baixaram e senti que perdemos alguma performance face aos adversários. Os minutos finais da corrida foram de loucos. Perdi, por momentos, o segundo lugar, numa ultrapassagem 'forçada'. Mas era impensável aceitar o terceiro lugar. E, na penúltima volta, regressei ao segundo posto depois de uma ultrapassagem perfeita", disse o piloto de Coimbra.

No entanto, "o primeiro classificado estava muito rápido e era impossível conseguir lá chegar". "Claro que queria que tivéssemos vencido. Mas termos recuperado o segundo lugar do campeonato já foi bastante bom", explicou Filipe Albuquerque.

O campeonato termina a 4 de novembro, com as 8 Horas do Bahrain.