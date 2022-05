Félix da Costa foi sexto no segundo dia de Fórmula E em Berlim

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) terminou este domingo na sexta posição na segunda de duas corridas do fim de semana da Fórmula E disputadas em Berlim, na Alemanha.

O piloto luso, que partira do quinto lugar da grelha, concluiu a corrida a 14,387 segundos do vencedor, o holandês Nick de Vries (Mercedes).

O suíço Edoardo Mortara (Rockit Venturi) foi segundo, depois de ter largado da pole position, ficando a 2,454 segundos do vencedor, com o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminar em terceiro, a 6,936.

Isto no dia em que a McLaren anunciou que entrará no campeonato de Fórmula E, para carros elétricos, a partir de 2023, ano em que entra em vigor a terceira geração destes carros.

Com os resultados de hoje, Félix da Costa mantém o 10.º lugar do campeonato, com 42 pontos, enquanto Vandoorne lidera, com 111.

A próxima ronda será em Jacarta, na Indonésia, em 4 de junho.