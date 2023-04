Félix da Costa foi sexto nos Hipercarros e Filipe Albuquerque alcança quinto lugar nos LMP2

O português António Félix da Costa (Porsche) foi este sábado sexto classificado nas 6 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica), terceira prova do Campeonato do Mundo de Resistência, que marcou a estreia do piloto de Cascais na categoria principal.

Félix da Costa, que fez equipa com o britânico Will Stevens e o chinês Yifei Ye, cortou a meta a uma volta do vencedor, o Toyota do britânico Mike Conway, do argentino José Maria Lopez e do japonês Kamui Kobayashi.

O segundo Toyota, do suíço Sébastien Buemi, do britânico Brendon Hartley e do japonês Ryo Hirakawa, terminou logo atrás, a 16,637 segundos, com o Ferrari dos italianos Pier Guidi e Antonio Giovinazzo e do britânico James Calado na terceira posição, a 1.14,439 minutos.

Já na categoria LMP2, a segunda mais importante do campeonato, Filipe Albuquerque (United Autosports) foi quinto classificado, depois de ter estado na luta pelo pódio. Fazendo equipa com os britânicos Phil Hanson e Frederick Lubin, o português viu o primeiro embater nas barreiras de proteção logo na volta de aquecimento, o que desequilibrou o carro para a corrida. "A saída de pista na volta de aquecimento mostra o quanto a pista estava difícil. Foram vários os pilotos a enfrentarem esse problema. O Phil não se deixou intimidar com esse percalço e deu o seu melhor no arranque. Houve alturas em que estivemos muito rápidos, outras que sentimos falta de andamento. Foi uma mistura difícil de explicar. Temos de entender o que se passou este fim de semana e retirar disto todos os aspetos positivos, sobretudo os pontos para o Campeonato", disse o piloto português.

A vitória nesta categoria coube ao WRT do angolano Rui Andrade, do polaco Robert Kubica e do suíço Louis Deletraz.

A próxima ronda do campeonato, a quarta, será disputada a 10 e 11 de junho, com as 24 Horas de Le Mans (França).