Félix da Costa: «Marraquexe é uma pista onde sempre me dei bem»

António Félix da Costa quer dar sequência aos bons resultados em Marraquexe, palco da 5ª prova da Fórmula E, e repetir os pódios conquistados nas duas corridas anteriores, no Chile e no México.





"Esta é uma pista onde sempre me dei bem e do qual gosto particularmente", garantiu o piloto português, desejando 'vingar' a temporada transata. "O ano passado perdi a vitória aqui devido a um toque já perto do final", recordou. As expectativas para a corrida são as melhores. "Penso que vamos voltar a ter um bom carro em termos de ritmo de corida e gestão de energia. Agora em qualificação temos trabalhado para darmos um salto. Por ser agora o 3º classificado no campeonato, estou integrado no Grupo 1 de qualificação, onde normalmente a pista encontra-se mais lenta", explicou, otimista."Encaro este fim de semana com otimismo e muita vontade de lutar por um pódio mas, sobretudo, trazer para casa bons pontos para o campeonato", frisou o piloto da DS Techeetah.O programa da 5ª prova da temporada da Fórmula E tem arranque já esta 6ª feira, com a primeira sessão de treinos livres marcada para as 15h40. No sábado tem início a 2ª sessão de treinos livres, seguida da qualificação, às 10 horas. O início da corrida está agendado para as 13h45, com transmissão em direto na Eurosport.