Félix da Costa segura quarto lugar no campeonato de Fórmula E na Alemanha

O piloto português António Félix da Costa (BMW) manteve este sábado o quarto lugar no campeonato de Fórmula E, para carros elétricos, ao terminar em igual posição a corrida disputada em Berlim (Alemanha).O piloto de Cascais partiu do oitavo lugar, mas conseguiu ir recuperando posições ao longo da prova, terminando no quarto posto, a 5,845 segundos do vencedor, o brasileiro Lucas di Grassi (Audi).Com este resultado, Félix da Costa somou 12 pontos, segurando a quarta posição no campeonato com que partiu para esta prova germânica, a décima das 13 previstas no calendário.A próxima ronda disputa-se em Berna, na Suíça, a 22 de junho.