Félix da Costa: «Vamos lutar por um lugar no pódio»

António Félix da Costa quer capitalizar o 2º lugar alcançado em Santiago do Chile, desta feita no Autódromo Hermanos Rodríguez, no México, naquela que será a 4ª corrida da temporada da Fórmula E.





"A palavra de ordem é trabalho e queremos manter-nos fortes em performance mas sabemos que temos de melhorar na gestão de energia mas, sobretudo, nas temperaturas das baterias, algo fundamental nesta competição", confessou o piloto português da DS Techeetah, que destacou as dificuldades desta época. "O nível da Fórmula E está muito alto, com muitas equipas a evoluírem os seus carros. Estão cada vez mais competitivas mas encaro a prova no México com otimismo. Queremos trazer bons pontos para casa e se possível, lutar pelos lugares no pódio", frisou.O program tem o início marcado para esta 6ª feira, com uma sessão de conhecimento da pista. No sábado haverá duas sessões de treinos livres, seguidas da qualificação, a partir das 17h35. A corrida será transmitida em direto pela Eurosport a partir das 21h55.