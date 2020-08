Félix da Costa: «Vencer duas corridas em dois dias deixa-me orgulhoso»

António Félix da Costa voltou a subir ao lugar mais alto do pódio no Mundial de Fórmula E ao vencer a corrida desta quinta-feira, em Berlim, que lhe permitiu reforçar a liderança do campeonato. O piloto português da DS Techeetah largou da 'pole position, liderou durante as 38 voltas e sentiu mais dificuldades do que na véspera, por isso no final da corrida considerou tratar-se de um dia "perfeito".





"Ontem vencemos porque fomos superiores aos nossos adversários, mas hoje a concorrência deu um salto grande e ganhámos sobretudo por um grande trabalho de equipa e de estratégia na gestão de energia durante a corrida. Estou mesmo muito contente com este resultado, estou inserido numa equipa fantástica e vencer duas corridas em dois dias é algo que me deixa orgulhoso. Não posso também de deixar uma palavra especial à minha família, amigos e todos os que nunca deixaram de acreditar em mim. Estes momentos fazem valer a pena todo o esforço!", afirmou o piloto português, em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa.Apesar da 3.ª vitória consecutiva - 2.ª após a retoma, em Berlim -, e de ser líder destacado do campeonato, Félix da Costa não quer pensar no título e garante que o foco está na próxima corrida, marcada para sábado."Por agora não é tempo de usar calculadora. Sempre disse que vim para a DS Techeetah para ser campeão do Mundo, mas temos quatro corridas ainda para disputar, tenho os pés na terra, estou focado no meu trabalho e por agora vamos lutar em pista já no sábado para voltarmos a estar em posição de discutir a vitória. Contas são para mais tarde"