Fernando Alonso junta mais uma 'bomba' à sua coleção

Fernando Alonso, antigo piloto de Fórmula 1, anunciou através do Twitter que vai comprar mais um carro para a sua coleção pessoal: o McLaren Speedster, modelo do qual a fabricante britânica só vai fabricar 399 unidades para todo o mundo, uma delas para o espanhol.Ainda que não se saiba muito sobre o futuro carro de Alonso, já foram revelados alguns detalhes sobre o mesmo. Conta com um motor V8 de 4.0 litros, 800 cavalos de potência, contando com uma construção em fibra de carbono que, somado à potência do motor, vai garantir um ótimo rendimento. Ainda não se sabe o preço final, mas o fabricante britânico adiantou que vai entre os 800 mil e... os 2,5 milhões de euros."Encomendei uma coisa... Mal posso esperar para ter o meu novo McLaren", escreveu Alonso no Twitter.