Figura do NASCAR escapa ileso a queda de avião nos Estados Unidos

O piloto norte-americano Dale Earnhardt Jr escapou esta quinta-feira àquela que poderia ter sido uma enorme tragédia, quando o seu jato privado foi forçado a aterrar de emergência no Aeroporto Municipal de Elizabethton, no Tennessee. A enfrentar problemas técnicos graves durante o voo, o aparelho aterrou com forte violência no solo e saltou para fora da pista, chegando mesmo a incendiar-se. Lá dentro estavam o piloto de NASCAR e a sua família, os quais conseguiram sair do avião rapidamente e sem ferimentos de maior. Para lá destes, também os dois pilotos do aparelho escaparam ilesos.





"Posso confirmar que o Dale, Amy e Isla, juntamente com os dois pilotos, estiveram envolvidos num acidente em Bristol esta tarde. Todos estão bem e foram levados para o hospital para serem examinados. Não temos mais informações de momento", declarou Kelley, a irmã do piloto, no Twitter.Vencedor do prémio de piloto mais popular em 15 ocasiões, Earnhardt Jr é uma das figuras mais acarinhadas do NASCAR, tendo no seu currículo 26 vitórias em corridas, no qual se destacam duas conseguidas nas 500 Milhas de Daytona, em 2004 e 2014.