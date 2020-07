Filipe Albuquerque beneficia de penalização e alcança 3.º lugar em Paul Ricard

Filipe Albuquerque e Phil Hanson foram este domingo terceiros na primeira corrida do European Le Mans Series, disputada no circuito Paul Ricard, beneficiando de uma penalização de três voltas à equipa que tinha terminado no segundo posto.

Com esta penalização, aplicada por incumprimento do regulamento desportivo no que toca ao tempo em pista de um dos pilotos, Albuquerque viu assim minimizado o furo que lhe 'roubou' a vitória.

"No meio do nosso azar, esta penalização acaba por nos ajudar a subir ao pódio. Regras são regras e temos todos que as cumprir. São pontos importantes que recuperámos", referiu o piloto português.

Ainda assim, Albuquerque ficou com a convicção de ter "andamento para ganhar o campeonato".

"Perdemos esta batalha, mas a guerra não está perdida. Há muitos pontos em jogo e vamos continuar na luta. A próxima corrida é em Spa, em agosto, e vamos entrar para ganhar. Já percebemos que, sem problemas, somos candidatos à vitória. Isso dá-nos a confiança necessária para não esmorecer", concluiu o piloto de Coimbra.

A prova foi ganha pelo outro carro da United Autosports, pilotado por Will Owen, Alex Brundle e Job Van Uitert.

A próxima corrida disputa-se a 9 de agosto no circuito belga de Spa-Francorschamps.