Filipe Albuquerque desiste na primeira corrida das Asian Le Mans Series

O piloto português Filipe Albuquerque (Oreca) desistiu este sábado na primeira das duas corridas do fim de semana das Asian Le Mans Series, na quarta prova deste campeonato, disputado em Abu Dhabi.

O piloto natural de Coimbra, que faz equipa com Louis Deletraz e Al Harty Ahmad, foi o mais rápido nas sessões de treinos livres e na qualificação, mas viu o azar bater-lhe à porta na corrida de quatro horas.

A equipa do Oreca desistiu após um pião, uma penalização de passagem pelas boxes e um toque. "A 'pole position' veio confirmar o excelente andamento. Estávamos muito contentes e otimistas. Mas o pião logo no início veio baralhar as coisas. Caímos para último. Estávamos a encetar uma excelente recuperação, ainda com hipótese de chegar aos lugares do pódio, quando fomos penalizados com um 'drive-through' pela entrada em pista agressiva depois do pião. Para finalizar, batemos forte e fomos forçados a abandonar", explicou Albuquerque, que nem sequer teve oportunidade de correr.

No domingo, disputa-se a segunda corrida, mas a participação de Albuquerque ainda está dependente dos mecânicos da equipa. "Amanhã, há toda uma nova jornada. Temos a 'pole' para a corrida. Por isso, se a equipa conseguir arranjar o carro, vamos entrar em pista para a desforra. Estamos em segundo nas contas do campeonato e amanhã é o desafio final. Nada está perdido", prometeu.

Já Manuel Espírito Santo (Ligier) foi o segundo classificado entre a categoria LMP3, a segunda mais importante deste campeonato. "Saímos da 'pole' e estávamos na luta pela vitória. Mas a bandeira vermelha que obrigou à paragem da corrida foi 'madrasta' para nós. Tivemos de nos contentar com o segundo lugar. Mas estou feliz com o meu trabalho e com este pódio", resumiu.

A prova de Abu Dhabi é a quarta de cinco rondas do campeonato.