Filipe Albuquerque e João Barbosa sextos nas Seis Horas de Watkins Glen

Filipe Albuquerque e João Barbosa (Cadillac) terminaram este domingo na sexta posição as Seis Horas de Watkins Glen, sexta das 12 provas do campeonato americano de resistência.A dupla portuguesa, que fez equipa com o britânico Mike Conway, no Cadillac da Action Express, sentiu-se penalizada pelo 'balance of performance' decidido pela organização, um expediente para limitar a performance dos carros mais rápidos de forma a equilibrar as provas do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.A equipa luso-britânica foi a melhor representante da Cadillac, saindo do sexto lugar da grelha, para terminar a corrida em idêntica posição."Mais uma vez, não foi o nosso dia. Não bastava estarmos significativamente mais lentos que os pilotos da frente e ainda sofremos com alguns problemas. Primeiro, na luta por uma posição com os nossos companheiros de equipa, eles tiveram um furo, ainda levei um toque e fui à gravilha. Felizmente, consegui regressar, mas muito mais atrás", explicou Filipe Albuquerque.Depois desta situação, vieram as "bandeiras amarelas" e uma ida às boxes que correu mal."Fomos às boxes na tentativa de ganhar tempo e acabámos presos devido à saída do 'safety-car'. Ficámos a uma volta dos nossos adversários. E daí em diante, já nada havia que pudéssemos fazer. Foi levar o carro até ao final", afirmou.A Mazda conseguiu a primeira vitória da temporada, com o britânico Harry Tincknell, o francês Olivier Pla e o norte-americano Jonathan Bomarito.O IMSA regressa já no fim de semana de 5 a 7 de julho, em Bowmanville, no Canadá.