Filipe Albuquerque é o melhor português após oito das 24 Horas de Le Mans

Filipe Albuquerque (Ligier JSP217 Gibson) é o melhor dos três representantes portugueses nas 24 Horas de Le Mans, após a passagem da oitava hora da mítica corrida de resistência.O piloto de Coimbra ocupava a sexta posição da classe LMP2, a segunda mais importante da competição, a 25,6 segundos do quinto lugar. Os britânicos Phillip Hanson e Paul Di Resta fazem equipa com o português.A prova tem sido liderada pelo Toyota oficial do britânico Mike Conway, do japonês Kamui Kobayashi e do argentino José Maria Lopez, que detém 1,236 segundos de vantagem sobre o outro Toyota, conduzido pelo espanhol Fernando Alonso, pelo japonês Kazuki Nakajima e pelo suíço Sébastien Buèmi.Na classe GTE Pro, António Félix da Costa (BMW M8) segue na 12.ª posição, acompanhado do brasileiro Augusto Farfus e do finlandês Jesse Krohn.O Aston Martin Vantage de Pedro Lamy já foi forçado a desistir, com problemas mecânicos, após a sétima hora de prova.A bandeirada de xadrez está prevista para as 14:00 de domingo.