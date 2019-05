Filipe Albuquerque em quarto nas European Le Mans Series

O português Filipe Albuquerque (Ligier) somou este domingo os primeiros pontos nas European Le Mans Series de 2019, ao terminar as 4 Horas de Monza no quarto lugar. O piloto de Coimbra, que fez dupla com o britânico Philip Hanson, num Ligier da United Autosports, conseguiu recuperar quatro posições depois de ter partido do oitavo lugar da grelha."Estamos muito contentes com o resultado, tendo em conta tudo o que sofremos com a falta de andamento. São pontos importantes para as contas do campeonato. Vamos ter de perceber, também, como é que os nossos colegas de equipa estavam com melhor andamento do que nós. Alguma coisa fez a diferença e temos de perceber o quê. Nestes circuitos, qualquer detalhe é importante e não podemos descurar nada", disse o português que "esperava estar a lutar por vitórias".O triunfo pertenceu ao Aurus da G-Drive Racing pilotado pelo russo Roman Rusinov, o holandês Job Van Uitert e o francês Norman Nato.Depois de ter ficado em 'branco' no circuito francês de Paul Ricard, Albuquerque somou hoje 12 pontos, que o colocam na 10.ª posição do campeonato.A próxima ronda disputa-se em 21 de julho no circuito de Montmeló, em Barcelona.