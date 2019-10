Filipe Albuquerque em segundo lugar nas European Le Mans Series em Portimão

O piloto português Filipe Albuquerque (Oreca) terminou este domingo na segunda posição a última prova das European Le Mans Series, que se disputou no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.O piloto de Coimbra, que faz dupla com o britânico Phil Hanson, viu o companheiro de equipa terminar a 496 milésimos de segundo dos vencedores, os franceses Paul-Loup Chatin e Paul Lafargue e o mexicano Memo Rojas (Oreca)."Chegámos a ter mais de 30 segundos de vantagem para o segundo classificado. Liderámos grande parte da prova, mas, na parte final, o Phil não conseguiu aguentar a pressão do seu mais direto adversário e acabou por ceder o primeiro lugar. As corridas são mesmo assim. Gostava de ter vencido, mas não aconteceu", lamentou Filipe Albuquerque, citado pela sua assessoria de imprensa.Na terceira posição ficaram os franceses Tristan Gommendy, Alexander Cougnaud e o suíço Jonathan Hirschi (Oreca), a 7,986 segundos dos vencedores.Filipe Albuquerque regressa à ação em 09 e 10 de novembro, em Xangai, na China, em prova do Mundial de Resistência.