Filipe Albuquerque lidera treinos livres nas European Le Mans Series

O piloto português Filipe Albuquerque (Oreca United Autosports) foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres da corrida de abertura do campeonato de resistência European Le Mans Series, que se disputa domingo, no circuito de Paul Ricard.

O piloto de Coimbra, que persegue o título de campeão esta temporada, realizou o tempo de 1.39,238 minutos.

"Fomos bastante rápidos, no entanto, estamos todos muito próximos, o que leva a crer que vamos ter, quer a qualificação quer a corrida, muito disputadas. Não tivemos qualquer problema e foi possível extrair o potencial do carro. Esperamos manter este registo ao longo de todo o fim de semana. Seria muito importante começar a época com uma vitória", disse o piloto português.

A corrida de abertura do campeonato de resistência automóvel, de quatro horas, disputa-se no domingo.