Filipe Albuquerque quer título na European Le Mans Series após dois segundos lugares

O português Filipe Albuquerque prometeu esta sexta-feira lutar pelo título da European Le Mans Series (ELMS) em 2019, depois de ter terminado este campeonato de automobilismo de resistência em segundo lugar, em 2014 e 2017.O piloto natural de Coimbra, de 33 anos, que foi sexto na ELMS em 2018, vai fazer equipa com o britânico Phil Hanson na United Autosports, ao serviço da qual venceu as últimas duas provas da competição deste ano, em Portimão e Spa-Francorschamps."Estou muito contente por ver reforçadas as esperanças da equipa no meu trabalho. É para mim um enorme prazer poder continuar a fazer parte desta equipa que considero uma família. Vou fazer tudo, como até agora, para ajudar a estrutura e o Phil a atingir os seus objetivos", afirmou Filipe Albuquerque, citado pela sua assessoria de comunicação.Em 2019, Albuquerque vai também disputar o norte-americano IMSA WeatherTech SportsCar Championship."Não vou poder disputar a primeira prova porque coincide com o IMSA, mas depois vão poder contar com todo o meu empenho e dedicação. Terminámos em alta a época 2018, já conhecemos bem o carro e a alteração nos pneus deu os seus frutos. Por isso, 2019 será certamente um ano em que estaremos na luta pelo título", reforçou Albuquerque.A temporada de 2019 da ELMS integra seis provas, a primeira em França, em 13 e 14 de abril, e a última no Algarve, em 26 e 27 de outubro.