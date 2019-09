Filipe Albuquerque vence 4 Horas de Spa-Francorchamps

O português Filipe Albuquerque (United Autosports) venceu este domingo as 4 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, penúltima prova das European Le Mans Series.O piloto conimbricence, que faz dupla com o britânico Phil Hanson, já no sábado conquistara a pole position e realizou, ainda, a volta mais rápida da corrida."Foi um fim de semana perfeito", resumiu, em declarações à Agência Lusa.Filipe Albuquerque confessou-se ainda "muito contente", depois de uma corrida que classificou como "brilhante", ainda mais por ter rubricado ainda "a volta mais rápida"."Desde que mudámos de carro, para um Oreca, temos tido um andamento muito melhor. Ainda sofri um furo e tive de parar nas boxes, mas consegui recuperar a liderança", relatou Filipe Albuquerque, que terminou com sete décimos de segundo de vantagem para os segundos classificados, da equipa cool Racing, do francês Nicolas Lapierre e do suíço Antonin Borga.Portimão acolhe, no dia 27 de outubro, a derradeira prova deste campeonato."Em termos de campeonato, já não temos aspirações ao título, pois desistimos numa prova com problemas mecânicos, e faltei a outra por coincidir com o campeonato americano. Agora, o objetivo é vencer cada prova, ainda por cima diante do meu público", sublinhou Albuquerque.A United Autosports, que somou 26 pontos, ocupa a quarta posição, com 52 pontos, a 41 dos líderes, da G-Drive Racing.