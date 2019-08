Fórmula 2: Anthoine Hubert morre em acidente no GP da Bélgica

Tragédia no Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 2. O piloto francês Anthoine Hubert, de apenas 22 anos, perdeu a vida em consequência de um brutal acidente na prova realizada esta tarde no circuito de Spa. A confirmação da morte do jovem piloto gaulês foi dada pela organização do campeonato pelas 17:35 locais, uma hora depois do brutal acidente no qual se viu envolvido.O choque deu-se numa zona rápida da pista de Spa-Francorchamps, quando Hubert perdeu o controlo do seu monolugar, sendo de seguida abalroado a alta velocidade por Juan Manuel Correa. Para lá deste duo, também Giuliano Alesi esteve envolvido no acidente.De notar que Correa se encontra de momento hospitalizado, vítima de fratura nas penas mas em condição estável, ao passo que Alesi foi observado na mesma unidade hospitalar e já recebeu alta médica.Oitavo colocado do Mundial, com duas vitórias até ao momento, no Monaco e Paul Ricard, Hubert era um dos mais promissores pilotos da nova geração, algo que o levou mesmo a ser apoiado diretamente pela Renault Sport Academy, que o via como potencial piloto para a equipa de Fórmula 1.